◇パ・リーグ日本ハム―楽天（2025年8月30日エスコンＦ）日本ハムの先発・加藤貴之投手（33）が初回2死から楽天・ボイトに先制の8号ソロを浴びた。これが加藤にとって6試合連続の被弾。前回16日の楽天戦ではフランコに2打席連発を浴びるなど2失点したが、6回を投げ、8勝目を挙げている。