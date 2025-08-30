静岡県伊東市の田久保真紀市長が「東洋大卒」と学歴を偽ったと指摘される問題で、市議会は３０日、議会運営委員会を開き、９月１日の定例会本会議で、田久保市長に対する不信任決議案を採決することを決めた。決議案は可決される公算が大きい。議運では、提案者の議員が「（田久保市長は）７月に辞職意向を示したが、その後方針が二転三転しており、市政の混乱収拾のため不信任が必要と判断した」と、決議案を提出する理由につ