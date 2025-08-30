「ドジャース０−３ダイヤモンドバックス」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。３打数１安打１四球の内容。チームはわずか３安打で今季７度目の完封負けで連勝が４でストップした。パドレスがツインズに敗れたため、優勝マジックは２５となった。大谷は三回の第２打席に一塁強襲安打を放った。３戦連続安打としていた。第１打席は四球、第３打席は三邪飛、第４打席は遊ゴロだった