■MLBドジャース 0ー3 ダイヤモンドバックス（日本時間30日、ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・DH”で出場し、ヒットは内野安打の1本のみで3打数1安打（1四球）。4戦連続ノーアーチに終わり、チームは同地区4位のダイヤモンドバックスとのカード初戦でわずか3安打の完封負け。同地区2位のパドレスも敗れたため、2ゲーム差は変わらず、地区優勝マジックは26から25に1つ