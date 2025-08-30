1985Ç¯¤«¤é¼çÎÏ¤òÌ³¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÇÑ¼Ö¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë6000·Áµ¤Æ°¼Ö¡Ê¼Ì¿¿¡§¼¯ÅçÎ×³¤Å´Æ»¡ËÎ×»þ¤ÎÂßÀÚÎó¼Ö¤ÇÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¡ªJR²ßÊª¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÎ¹µÒÎó¼Ö¤â±¿¹Ô¤¹¤ë°ñ¾ë¸©¤Î¼¯ÅçÎ×³¤Å´Æ»¤Ï¡¢Î×»þÂßÀÚÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾¦ÉÊ²½¡£¿¦¾ì¤Î²ñ¹ç¤ä±ã²ñ¡¢Æ±Áë²ñ¡¢·ëº§¼°¡¦ÈäÏª±ã¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ñ¾ë¸©ÂçÀöÄ®¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¼¯ÅçÎ×Å´¤Ï¡¢ÂçÀö¼¯ÅçÀþ¡Ê¿å¸Í¡Á¼¯Åç¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à53.0¥­¥í¡¢²Ã¤¨¤Æ¼¯Åç¿ÀµÜ±Ø¤Þ¤ÇÄ¾ÄÌ±¿