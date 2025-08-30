三重県の桑名で気温が40℃に達しました。東海としては最も遅い時期の40℃到達となります。【映像】三重・桑名で40.5℃観測30日は関東と東海を中心に危険な暑さとなっていて、午前中から気温が急上昇しています。三重県の桑名では午後1時すぎに40.5℃を観測しました。この時期に40℃を超えるのは東海としては最も遅い記録となります。この後も東海や関東で40℃に届く恐れがあるほか、東海地方では31日も40℃に迫る暑さが予想