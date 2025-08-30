気象台によりますと、桜島の南岳山頂火口で30日午後1時から、連続噴火が発生し、噴煙が火口から最大2400メートルの高さまで上がりました。灰は火口から北西の鹿児島市吉野方向に流され、桜島ではやや多量の降灰が予想されています。 桜島は噴火警戒レベル3の「入山規制」が継続中で、気象台は、火口から概ね2キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒するよう呼びがけています。 ・ ・ ・