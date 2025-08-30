メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の夏の風物詩、踊りの祭典「にっぽんど真ん中祭り」が開催されています。 名古屋を舞台に繰り広げられる踊りの祭典、通称「どまつり」は今回で27回目の開催で、国内外から計212のチームが参加しています。 30日朝も久屋大通公園のメインステージなど名古屋市内14会場で、各チームが踊りを披露しています。 「学生としてのパッションや熱さを皆様に届けられたら」