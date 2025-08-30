米大リーグは２９日（日本時間３０日）、各地で行われ、ナ・リーグ西地区首位のドジャースは同じ地区のダイヤモンドバックスと対戦。１番指名打者（ＤＨ）で先発したドジャースの大谷翔平は３打数１安打１四球だった。チームは０−３で敗れ、連勝は４で止まった。（デジタル編集部）ナ・リーグの本塁打数トップはシュワーバー（フィリーズ）で４９本。大谷と４５号で並んでいたが、２８日のブレーブス戦で４本塁打を放って抜け