ロシアのプーチン大統領。（新華社配信）【新華社モスクワ8月30日】ロシアのプーチン大統領は上海協力機構（SCO）天津サミット、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動への出席を前に、新華社の書面インタビューを受けた。プーチン氏は偉大な勝利80周年を中国と共に記念し、互恵協力の新たな展望と新たな措置について深く検討し、ロシアと中国の国民に幸福をもたらすと述べ、両国は引き続き手を携え、二つの