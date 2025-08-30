●ドジャース0−3ダイヤモンドバックス○＜現地時間8月29日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが同地区4位ダイヤモンドバックスとの本拠地3連戦を黒星発進。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、3試合連続安打をマークした。ダイヤモンドバックス先発は、4年連続2桁勝利に王手をかけている右腕ギャレン。大谷は初回の第1打席、1球もスイングすることなく四球で先頭出塁を果たすも、2番