KLMオランダ航空（KLM）は、8月27日から9月11日まで、「リアルディール・セール」を実施し、アムステルダム直行便の期間限定の割引航空券をKLM公式ウェブサイトとKLMアプリで販売する。●成田・関西とアムステルダム間の直行便「リアルディール・セール」では、日本（成田・関西）発着アムステルダム往復のエコノミークラスを13万6430円、プレミアムコンフォートクラスを27万7120円、ビジネスクラスを49万8370円から販売する。