6月にパドレスからリリースされたジェイソン・ヘイワード外野手が29日（日本時間30日）、ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックス戦前に元同僚らと再会。昨季の世界一を記念したチャンピオンリングが贈呈された。ヘイワードは大谷翔平投手らと抱擁を交わし、世界一達成のリングを受け取ると記念撮影などに応じた。現在36歳でチーム未所属となっており、現役生活を続けるかどうか注目が集まって