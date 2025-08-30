柔道女子の角田夏実がマネジメント契約を結んだことを報告した。３０日までにインスタグラムで「【ご報告】」と書き始め「少し遅くなりましたが、、、この度、ＳＡＩＬＦＯＲ株式会社とマネジメント契約を結ばせていただきました」と報告。「『これまで私を育ててくれた大好きな柔道を、全世界の子どもたちに伝え続けていきたい。』その想いに共走してくれるパートナーと新たなスタートを切れることをとても嬉（うれ）しく感じ