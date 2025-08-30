◆米大リーグドジャース―Ｄバックス（２９日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは８月最終カードとなるＤバックス３連戦の初戦を３安打零封負けで落とし、連勝は「４」で止まった。大谷翔平投手（３１）は３打数１安打だった。４戦ぶりの４６号が出れば、５４本塁打を放った昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる一戦。初回先頭の１打席目は四球で出塁。両軍無得点の３回２死走者なしで