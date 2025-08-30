30日、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子西地区）のヴィアティン三重が2025-26シーズンの新ユニフォームを公開した。クラブ公式サイトが伝えている。 1stユニフォームをオレンジ、2ndユニフォームはホワイトの2色展開で発表された新ユニフォームは、昨シーズンのシンプルなデザインから一新し、前面には「V」のマークが大きくデザインされている。「V」は「VT三重のV」、「 Vi