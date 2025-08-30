［ペットライフ交遊録］小林まさみさん＜２＞ラブラドルレトリバーの「ヴァトン」（メス、８歳）が、我が家にやってきたのは２０１７年５月。生後１か月半でした。私たち「パピーウォーカー」は、盲導犬協会の子犬を一定期間預かって育てる役目です。最初の半月は、ヴァトンのいるケージのそばで寝ました。夜になると母犬やきょうだい犬から離れて寂しいのか、クンクン鳴くので寝不足でしたね。毎月、家族全員でヴァトンを