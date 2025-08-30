モデルの笠井海夏子さんが自身のインスタグラムに、愛車のバイク、ハーレーダビッドソンで、山へツーリングに行った画像を投稿しました。【写真を見る】【笠井海夏子】愛車バイクで山へ "ハーレーは山向いてないよって言われて 今これ” 批判コメントに反応して楽しい方へ今回投稿された写真では、笠井さんが黒のキャップにボーダー柄のタンクトップ。首にはバンダナを巻き、白いパンツと茶色のブーツという装いで愛車のハーレ