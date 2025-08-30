今夏、イングランド2部サウサンプトンからドイツ1部ブレーメンへレンタル移籍した日本代表DF菅原由勢。サウサンプトンがプレミアリーグから降格したために去就が注目されていたが、ブンデスリーガを新天地に選んだ。10代から海外でプレーしてきた菅原は、明るいキャラクターで知られている。ブレーメンには、ドイツ人の父と日本人の母を持つ21歳のGKミオ・バックハウスこと長田澪も所属しているが、菅原はさっそく彼と仲良しになっ