【モデルプレス＝2025/08/30】女優の優希美青が29日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】「ちはやふる」女優、中学生以来のレアな水着姿◆優希美青、水着姿公開優希は「中学校のプールの授業以来初めて水着をきた」と水着姿をを披露。「恥ずかしかったけどプール楽しかった」とプールでの写真を複数投稿した。この投稿に、ファンからは「レアすぎ」「スタイル良い」「美しい」「可愛い」といった