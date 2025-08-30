去年から行われている松坂屋名古屋店の大規模リニューアルのうち「本館」のリニューアルが、8月31日に完了します。 【写真を見る】「キラキラしていてすごく素敵」「孫と来られて良かった」松坂屋名古屋店「本館」の大規模リニューアル8月31日に完了 30日にリニューアルオープンしたのは、松坂屋名古屋店の「本館」6階で、百貨店に初出店の紅茶専門店「ラティス栄」がオープンし、上質な