【MLB】ドジャース 0ー3 ダイヤモンドバックス （8月29日・日本時間30日／ロサンゼルス）【映像】大谷の45号に松井裕樹も“唖然”とした瞬間ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でダイヤモンドバックス戦に先発出場。3試合連続安打を放ち、3打数1安打、1四球の成績を残した。ドジャースは今季7度目の完封負けを喫している。13連戦を9勝4敗と勝ち越したドジャースが、久しぶりの休みを挟んで8月最終カードのダイヤ