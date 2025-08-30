◇MLB ダイヤモンドバックス3-0ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間30日、ダイヤモンドバックス戦に『1番・DH』で先発出場。1安打1四球もチームはわずか3安打の完封負けで、連勝が4で止まりました。初回、大谷選手は四球を選びますが、2番のムーキー・ベッツ選手が併殺に倒れるなど、後続が続かず。2回も先頭打者が四球で出塁しますが、得点とはなりません。3回、2アウトから大谷選