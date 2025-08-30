例年以上に厳しい暑さが続く今年の夏、多くの家庭にとって、気温の高さと同じくらい気になるのが、夏のエアコン代ではないでしょうか。 共働き夫婦で、両者ともフル出社であるという本ケースの世帯。日中家に誰もいないのに、夫の「エアコンはつけっぱなしのほうが得」という考えから、冷房を切らずに外出しています。帰宅するとすでに部屋が涼しい状態というのは快適ではあるけれど、妻の頭をよぎるのは電気代のこと。