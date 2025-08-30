¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬30Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢Æ±¶É¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹­»á¡Ê53¡Ë¤Î¡ÖÀ­Ë½ÎÏ¡×¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¡Ê73¡Ë¤ÈÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¡Ê66¡Ë¤Ë·×50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÅê»ñ²È¤Î»°¸ÍÀ¯ÏÂ»á¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹ÁÁ°¼ÒÄ¹¤Ø¤Î50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Ï¡¢Â»³²