メ～テレ（名古屋テレビ） 30日の東海地方は、体温以上の危険な暑さで、名古屋では40℃まで上がる予想です。 東海地方は、すでに35℃を超えている所が多くなっています。 予想最高気温は、名古屋や豊田で40℃、岐阜や多治見、桑名で39℃となっています。 愛知県と三重県には熱中症警戒アラートも発表されています。 夕方にかけては、暑さの厳しい時間のため、屋内屋外を問わず水分をこまめにとるなど積極的