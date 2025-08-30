元横綱・貴乃花光司さんが自身のインスタグラムを更新、避暑地での快適散歩の様子を報告しました。【写真を見る】【貴乃花光司】白糸の滝でマイナスイオンチャージ‼ 軽井沢散策を満喫貴乃花光司さんは木々に囲まれた緑道でメガネをかけ白く伸びたあごひげ姿で空を見上げる写真と共に「白糸の滝まで散策いたしました。横浜より随分涼しく快適です。」と軽井沢で散歩の様子を報告しました。 そして、白糸の滝から流れる水