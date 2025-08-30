静岡市内の空き家を狙った邸宅侵入･窃盗事件で、警察は、これまでに3人の男を窃盗などの疑いで逮捕し、計3件の事件を解決したと発表しました。窃盗や邸宅侵入などの疑いで逮捕されているのは静岡･富士市などに住む19歳から24歳の男3人です。警察によりますと、3人は、5月、共謀し静岡市葵区にある空き家に侵入、空き家にあった艦船プラモデルやNゲージの鉄道模型など計約220点、時価約55万円相当を盗んだとされています。警