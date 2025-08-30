¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤ÏÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äï¤µ¤ó¤ÏÉ´·Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ä¡×Éã¤Ï»°±ºÍ§ÏÂ¡¢Êì¤Ï»³¸ýÉ´·Ã¡Ä¡£Â©»Ò2¿Í¤â·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ì²È¤Î?·»Äï¤¬Â·¤Ã¤¿?µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ËSNS¤Ç¤ÏÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤¬ÌÚÍËÆü¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥­¥é¥¹¥¿¡×(FM NACK5)¤Ç¤Î?·»Ëå½é¶¦±é?¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»°±ºÍ´ÂÀÏ¯(41)¡£¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç½é¶¦±é¤Ç¤­¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢8·î28Æü¤Î¸ø³«À¸