◆パ・リーグ日本ハム―楽天（３０日・エスコンフィールド）【楽天】１（右）中島、２（三）村林、３（一）ボイト、４（二）黒川、５（指）フランコ、６（遊）宗山、７（左）ゴンザレス、８（中）辰己、９（捕）太田、▽投＝藤井【日本ハム】１（右）水谷、２（中）五十幡、３（左）郡司、４（指）レイエス、５（一）清宮幸、６（三）有薗、７（捕）田宮、８（二）山縣、９（遊）水野、▽投＝加藤貴