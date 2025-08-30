西鉄によると、30日午後0時27分ごろ、天神大牟田線開 -〜渡瀬で信号トラブルが発生した。同0時56分現在、係員を派遣中で同線（太宰府線・甘木線含む）の全線に列車遅れが発生している。同1時1分現在、同線柳川 〜 大牟田で運行を見合わせている。運行区間においても列車遅れや運休が発生している。同2時15分現在、係員点検中。復旧見込みは同3時を予定。同3時1分運行を再開した。同4時12分に通常ダイヤに復旧した。▶西鉄・