◇近畿学生野球秋季リーグ第1節1回戦阪南大3―0奈良学園大（2025年8月30日大阪シティ信金スタジアム）阪南大が春季リーグ戦優勝の奈良学園大に快勝、秋季リーグ戦開幕カード勝利を飾った。1回裏、いきなり1死二、三塁のピンチを背負ったが、先発した2年生の左腕エース・元木亘翔（岐阜第一）が相手打線の3、4番を凡打に仕留めた。続く2回裏も無死一、二塁としたが、無失点に切り抜けた。0―0で迎えた6回、9番・奥星瞳