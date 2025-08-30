Ｃ大阪は２９日、ＤＦディオンクールズがマレーシア代表に選出されたことを発表した。世代別ではベルギー代表でプレーし、フル代表ではマレーシア代表で選出されている右ＳＢだ。Ｃ大阪には６月に加入し、昨季ブリーラムで共闘したアーサー・パパス監督と、再び同じチームで戦うこととなった。徐々に出場機会もつかむと、７月１９日の湘南戦（レモンＳ、３△３）から現在はリーグ戦４試合連続スタメン。守備だけでなく積極的に