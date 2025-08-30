お笑いタレントの野沢直子が３０日までに更新されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」（金ちゃん、良ちゃん）のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演した。良ちゃんが「我々、山田邦子さんに可愛がってもらってる」と切り出すと野沢は「知ってる。仲良しじゃん。それがちょっと嫌なんだよね」と漏らした。良ちゃんが「邦子さんお嫌いですか？」と質問すると野沢は「お嫌いとか。そういうことをはっき