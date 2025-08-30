５人組グループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の平松賢人が３０日、都内でメジャーデビュー曲「メラメラ」のリリース記念ライブを行った。１か月前から活動拠点の名古屋を中心にキャンペーンを行い、２７日にメジャーデビュー。「今まで応援してくれた方々、グループの違うメンバーを応援している方、そして僕を応援してくれている方、たくさんの方にお祝いしてもらった」と喜びをかみしめた。新曲については「暑い世の中にぴ