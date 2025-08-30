８月３０日の札幌６Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１６頭立て）は、１３番人気のスタードメイソン（牝、栗東・藤原英昭厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が、単勝１万８３０円の大穴をあける大激走でデビュー３戦目に初勝利を飾った。１７年のオークスなどＧ１・２勝を挙げた名牝ソウルスターリングを母に持つ良血馬で、近親には２２年の桜花賞、オークスを制したスターズオンアースもいる。勝ち時計は２分３秒９（稍重