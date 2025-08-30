８月３０日の札幌５Ｒ・２歳新馬（ダート１７００メートル＝１３頭立て）は、１番人気のリュウカルネ（牡、美浦・伊藤圭三厩舎、父ドレフォン）が、デビュー戦を白星で飾った。２３年のカペラＳで２着に好走したチェイスザドリームの半弟という血統。勝ち時計は１分４６秒３（重）。外の１２番枠から好スタートを決めて、そのまま逃げたタイセイモノリスを見る形で２番手へ。４コーナーでは早くも前と馬体を併せにいって、直線