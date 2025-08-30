映画『国宝』｜主題歌「Luminance」原摩利彦 feat. 井口 理（King Gnu）サムネイル（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025 映画「国宝」製作委員会 映画『国宝』の特大ヒットを記念して、本編映像を使用した主題歌「Luminance」 原摩利彦 feat. 井口 理のスペシャルMVをソニーミュージックオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。 【動画】【主題歌MV】 映画『国宝』主題歌「Luminance」原摩利彦 feat. 井口 理