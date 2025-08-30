元ＳＫＥ４８で俳優の北野瑠華（２６）が３０日、都内で行われたＡＢＣテレビのドラマコラボ写真集「グラぱらっ！」（講談社）発売記念会見に出席した。北野は、地上波初主演を務めるドラマ「グラぱらっ！」との異例のコラボ写真集となった。「新しい挑戦だと思った。それを自分ができているのは光栄」と喜んだ。同ドラマでは駆け出しのグラビアアイドル・葛木さくらを演じている。今回の写真集は漫画版「グラぱらっ！」の原