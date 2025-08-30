石破首相は30日、来日しているインドのモディ首相と東北新幹線に同乗し、宮城県を訪問した。日本とインドは、半導体などの先端技術の協力を掲げており、今回の訪問は、東京エレクトロン宮城工場（宮城県大和町）を視察するため。石破首相は、モディ首相と新幹線「はやぶさ」に同乗したが、車内の様子などの写真が公開された。インドのムンバイ―アーメダバード間の高速鉄道整備計画で、日本とインドは、最新の日本式新幹線技術を導