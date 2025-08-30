8月29日、新潟県新発田市の日本海東北自動車道を走行中の車内で、運転していた50代男性の首を犬用のリードで絞めて殺害しようとした疑いで、58歳の女が緊急逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、埼玉県に住む無職の女（58）です。女は8月29日午後5時半前、新発田市の日本海東北自動車道上り線を走行していた軽自動車の車内で、運転していた知人の50代男性に対し、後部座席から犬用のリードを使って首を締