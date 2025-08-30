9人組アイドルグループ「高嶺のなでしこ」が24日、韓国・ソウルでワンマンライブ「TAKANE NO NADESHIKO LIVE 2025 SUMMER in SEOUL」を開催した。6月には中国・広州と上海の2カ所でライブを成功させた。ライブ初開催のソウルでもチケットが即完売し、昼公演を追加するなど、海外での人気を獲得している。この日は今月まで行った5カ月連続リリースの最後の曲「この世界は嘘でできている」で幕を開け、「誇り高きアイドル」「アイド