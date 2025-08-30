航空機のけん引車を水素で動かす国内初の実証実験が羽田空港で始まりました。【映像】水素で動く航空機牽引車航空機のけん引車は、出発前の機体を駐機場から押し出すなど航空機の地上移動を支援する車両です。日本航空などは、27年間稼働した車両を改造し、水素タンクや燃料電池を新たに搭載しました。1回の水素の充填で約1週間稼働でき、12月までの実証期間で二酸化炭素約2.6トンを削減する見込みです。今回の実証実験で