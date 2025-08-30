横浜市の交差点で乗用車が男性に衝突する事故がありました。男性は死亡し、乗用車を運転していた男は現行犯逮捕されました。【映像】車に追突され歩行者死亡 運転していた男を逮捕警察によりますと、横浜市金沢区で午前4時すぎ、乗用車が交差点を左折する際に、男性に衝突しました。男性は全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。乗用車を運転していたのは山田真知式容疑者（58）で、過失運転致傷の疑いで現行