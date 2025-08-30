アメリカ議会上院の軍事委員会の委員長が台湾で頼清徳総統と面会し、お互いの連携を強調しました。【映像】会談の様子アメリカ議会上院の軍事委員会の委員長、共和党のウィッカー氏は29日に台北を訪れ、頼清徳総統と会談しました。中国本土が台湾への軍事的な圧力を強める中、ウィッカー氏は頼総統を前に「台湾の友人たちのニーズや懸念をよりよく理解するほか、友情と、私たちの民主主義を互いに守るという強いメッセージを