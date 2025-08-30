[故障者情報]北海道コンサドーレ札幌は30日、DF岡田大和が右腓骨筋腱障害と診断されたことを発表した。すでに大阪府内の病院で手術を受けたことも報告している。大卒2年目の岡田は、今季ここまでJ2リーグ戦4試合に出場。ルヴァンカップと天皇杯ではそれぞれ1試合に出場している。なお、全治については明らかにされていない。