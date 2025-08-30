サッカーJ1リーグのアルビレックス新潟は30日、入江徹監督が新型ウイルス感染症(COVID-19)感染と診断されたことを発表しました。クラブによると28日深夜に発熱、29日朝に喉の痛みを発症。同日に検査を実施した結果、新型ウイルス感染症と診断されました。これにより8月31日(日)に行われる2025明治安田J1リーグ第28節・浦和レッズ戦を含めて、入江監督の復帰までは、吉本岳史ヘッドコーチが指揮を執ることとなりました。チームは現