[8.30 J2第28節](プレド)※14:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 51 高木駿DF 2 高尾瑠DF 47 西野奨太DF 50 浦上仁騎MF 3 パク・ミンギュMF 6 高嶺朋樹MF 7 スパチョークMF 16 長谷川竜也MF 27 荒野拓馬MF 71 白井陽斗FW 90 マリオ・セルジオ控えGK 1 菅野孝憲DF 15 家泉怜依DF 25 大崎玲央MF 10 宮澤裕樹MF 11 青木亮太MF 14 田中克幸MF 30 田中宏武MF 33 近藤友喜FW 20 アマドゥ・バカヨコ