マンチェスター・シティウィメンが29日にクラブ公式X(旧ツイッター/@ManCityWomen)を更新し、日本女子代表(なでしこジャパン)2選手の仲良しショットを披露した。クラブは「ベストフレンズ」と綴り、DF清水梨紗とMF長谷川唯の写真を投稿。トレーニングウェア姿の2人は顔を寄せ合い、笑顔でカメラに収まっている。FA女子スーパーリーグは9月に開幕し、シティは同5日に敵地でチェルシーと激突。新シーズンに向けて準備を進める