8月30日、King ＆ Princeの郄橋海人（26）が同日放送される『24時間テレビ48―愛は地球を救う―』（日本テレビ系）の生出演を見合わせることが発表された。同番組でチャリティーパートナーを務めることになっていた郄橋。しかし、体調不良のため生出演を急遽見送ることに。King ＆ Princeの公式Xアカウントは郄橋の体調不良と出演キャンセルを伝えると、《楽しみにしてくださっていた皆さまには突然のお知らせと